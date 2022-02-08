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Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів

Вівторок, 8 лютого 2022, 15:58
фото: офіс президента

Президент Володимир Зеленський відповів самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку на погрози про перекриття електроенергії у разі війни та нагадав, що від скасування торгівлі між країнами постраждає саме Білорусь.

Джерело: Зеленський під час пресконференції з Емманюелем Макроном

Пряма мова Зеленського: "Нещодавно товаріщ… одна людина з Білорусі також заявила, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони припинять постачання в Україну енергоресурсів.

Людина сказала ці слова, і як ми повинні на це реагувати?

Я вам скажу, як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. У нас товарообігу на $6 мільярдів. І з них $1,5 мільярди експортує Україна в Білорусь, $4,5 мільярди експортує Білорусь в Україну.

Тобто, якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто ж від цього страждає? У даному випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання у Кам’яний вік перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна.

Але хто страждає? Тим більше, ви бачите, у товарообігу в 6 мільярдів точно не Україна виграє́".

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Нагадаємо: Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.

Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийЛукашенкоБілорусьторгівля
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