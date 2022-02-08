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Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир

Вівторок, 8 лютого 2022, 16:03
Макрон і Зеленський. фото ОП

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дозволить врегулювати конфлікт на сході України, спричинений нарощуванням російських військ на кордоні.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, пише "Європейська правда".

"26 січня на зустріч радників Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод. Я обговорював ці питання з президентом Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод. Також я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Це єдиний шлях, що дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення…На основі цього подвійного залучення, Росії та України, ми можемо зрушити з місця ці перемовини", - сказав Макрон.

Він підтвердив, що 10 лютого у Берліні відбудеться нова зустріч радників "нормандської четвірки".

"Важливо, щоб всі сторони виконували свої зобов’язання. Франція і Німеччина готові підтримувати ці зусилля. Цей процес повинен іти незалежно від того тиску, який сьогодні є на кордонах України", - додав Макрон.

Зеленський у свою чергу назвав проведення зустрічей політичних радників важливим кроком на шляху до організації саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

"Мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх переговорів. Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно з домовленостями, досягнутими під час Паризького саміту ще в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні переговори лідерів "нормандської четвірки", - сказав він.

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Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Мінські угоди залишаються інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання.

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Теми: Мінські угодиМакрон
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