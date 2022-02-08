Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР

Палата представників парламенту Японії ухвалила резолюцію на підтримку України.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Пряма мова заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк: "Вітаю і щиро дякую усім депутатам нижньої палати представників парламенту Японії, які ухвалили резолюцію про підтримку України.

Такий прояв солідарності з українським народом високо цінується Верховною Радою та українським суспільством".

Деталі: За словами Кондратюк, у резолюції наголошується, що Японія "серйозно занепокоєна і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".

Там також йдеться про "тверду позицію Японії щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України".

Парламент Японії також закликає уряд своєї країни використовувати всі дипломатичні ресурси, щоби зробити все для зменшення напруженості в Україні та встановити мир.