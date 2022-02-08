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Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР

Вівторок, 8 лютого 2022, 15:28
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
фото: pixabay

Палата представників парламенту Японії ухвалила резолюцію на підтримку України.

Джерело: пресслужба Верховної Ради 

Пряма мова заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк: "Вітаю і щиро дякую усім депутатам нижньої палати представників парламенту Японії, які ухвалили резолюцію про підтримку України.

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Такий прояв солідарності з українським народом високо цінується Верховною Радою та українським суспільством".

Деталі: За словами Кондратюк, у резолюції наголошується, що Японія "серйозно занепокоєна і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".

Там також йдеться про "тверду позицію Японії щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України".

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Парламент Японії також закликає уряд своєї країни використовувати всі дипломатичні ресурси, щоби зробити все для зменшення напруженості в Україні та встановити мир.

Українська правда
Теми: ЯпоніяУкраїна
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