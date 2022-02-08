Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки

Вівторок, 8 лютого 2022, 16:54

Президент Франції Еммануель Макрон вбачає одним з ключових завдань на найближчий час широкомасштабний діалог щодо спільних гарантій безпеки, які дозволили б забезпечити довгострокову стабільність у Європі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Києва на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Наше прагнення на найближчі тижні і місяці - щоб ситуація стабілізувалася і щоб ми могли через механізм нових гарантій забезпечити тривалу деескалацію. У цьому контексті необхідний спокій і зваженість усіх сторін у своїх пропозиціях та діях", - зазначив Еммануель Макрон. 

Він сказав, що вбачає спільним завданням на найближчий час - просуватися на подвійному треку, щодо "Мінська" і в ширшому контексті.

"Перший - рішуче, методичне втілення у життя Мінських домовленостей у рамках Нормандського формату. Другий - широкомасштабний діалог, вимогливий, інноваційний, який дозволить напрацювати нові спільні гарантії та вибудувати стабільність і безпеку на континенті, та зберегти безпеку у короткостроковій перспективі", - сказав президент Франції.

Він також похвалив стриманість, продемонстровану Україною в умовах військового тиску РФ.

Еммануель Марон на брифінгу наголосив також, що Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом врегулювання конфлікту на сході України

Економічна правда запускає ютуб-канал. Підпишись, щоб не пропустити

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Мінські угоди залишаються інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання.

Теми: Макрон
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel

оновленоГлава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась

Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian

США навмисно створюють "апокаліптичний" образ довкола російського вторгнення – CNN

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

Усі новини...
Макрон
Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир
Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський
Путін пообіцяв Макрону поки не починати нових маневрів біля кордонів України – ЗМІ
Останні новини
05:41
Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ
04:47
Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"
04:08
США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ
03:14
Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну
02:42
В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України
01:47
Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
00:55
"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel
00:04
МапаРосія має 9 маршрутів вторгнення до України, танки можуть сягнути Києва за 2 доби – розвідка США
23:58
Суд арештував депутата-"слугу" Трубіцина: застава – майже 15 мільйонів
Усі новини...