Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки
Президент Франції Еммануель Макрон вбачає одним з ключових завдань на найближчий час широкомасштабний діалог щодо спільних гарантій безпеки, які дозволили б забезпечити довгострокову стабільність у Європі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Києва на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Наше прагнення на найближчі тижні і місяці - щоб ситуація стабілізувалася і щоб ми могли через механізм нових гарантій забезпечити тривалу деескалацію. У цьому контексті необхідний спокій і зваженість усіх сторін у своїх пропозиціях та діях", - зазначив Еммануель Макрон.
Він сказав, що вбачає спільним завданням на найближчий час - просуватися на подвійному треку, щодо "Мінська" і в ширшому контексті.
"Перший - рішуче, методичне втілення у життя Мінських домовленостей у рамках Нормандського формату. Другий - широкомасштабний діалог, вимогливий, інноваційний, який дозволить напрацювати нові спільні гарантії та вибудувати стабільність і безпеку на континенті, та зберегти безпеку у короткостроковій перспективі", - сказав президент Франції.
Він також похвалив стриманість, продемонстровану Україною в умовах військового тиску РФ.
Еммануель Марон на брифінгу наголосив також, що Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом врегулювання конфлікту на сході України.
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Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Мінські угоди залишаються інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання.