Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки

Вівторок, 8 лютого 2022, 15:54

Президент Франції Еммануель Макрон вбачає одним з ключових завдань на найближчий час широкомасштабний діалог щодо спільних гарантій безпеки, які дозволили б забезпечити довгострокову стабільність у Європі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Києва на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Наше прагнення на найближчі тижні і місяці - щоб ситуація стабілізувалася і щоб ми могли через механізм нових гарантій забезпечити тривалу деескалацію. У цьому контексті необхідний спокій і зваженість усіх сторін у своїх пропозиціях та діях", - зазначив Еммануель Макрон. 

Реклама:

Він сказав, що вбачає спільним завданням на найближчий час - просуватися на подвійному треку, щодо "Мінська" і в ширшому контексті.

"Перший - рішуче, методичне втілення у життя Мінських домовленостей у рамках Нормандського формату. Другий - широкомасштабний діалог, вимогливий, інноваційний, який дозволить напрацювати нові спільні гарантії та вибудувати стабільність і безпеку на континенті, та зберегти безпеку у короткостроковій перспективі", - сказав президент Франції.

Він також похвалив стриманість, продемонстровану Україною в умовах військового тиску РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Еммануель Марон на брифінгу наголосив також, що Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом врегулювання конфлікту на сході України

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Мінські угоди залишаються інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання.

Теми: Макрон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Макрон
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: