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Фінському депутату довелось вибачатися за твіт щодо членства України в НАТО

Вівторок, 8 лютого 2022, 17:02
Фінському депутату довелось вибачатися за твіт щодо членства України в НАТО
фото: fb Niikko Mika

Голова комітету із закордонних справ парламенту Фінляндії Міка Ніікко змушений був пояснювати свій твіт із позицією про Україну й НАТО, що суперечить зовнішньополітичній позиції країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Міка Ніікко входить до фракції правопопулістської партії "Справжні фіни" (Perussuomalaiset).

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У своєму Twitter він висловив думку, що президенту Франції Еммануелю Макрону, або "комусь іншому" варто публічно пообіцяти, що Україна не стане членом НАТО, а без того перемовини не будуть мати успіху. 

Твіт Ніікко викликав шквал критики на адресу всієї партії, врешті він видалив його.

У коментарі Yle депутат пояснив, що поважає суверенітет України і використав у пості невдалі формулювання, а насправді хотів сказати, що зараз членство України в НАТО не виглядає реалістичною перспективою.

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"Моєю метою не було висловити позицію про те, чи може Україна прагнути членства в НАТО. Україна має повне право вирішувати за себе… Усім відомо, що Україна й НАТО будуть вирішувати питання щодо можливої заявки на членство, ніхто інший у цьому не має права голосу", - сказав він. 

Нагадаємо, Фінляндія не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом і заявляє, що має право подати заявку, якщо захоче. Останнім часом у фінському суспільстві зростає підтримка потенційного вступу в НАТО, хоча різні опитування наводять різні цифри. 

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна наразі не планує вступати в НАТО.

Теми: ФінляндіяНАТОУкраїна
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