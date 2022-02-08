Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Фінському депутату довелось вибачатися за твіт щодо членства України в НАТО

Вівторок, 8 лютого 2022, 18:02
фото: fb Niikko Mika

Голова комітету із закордонних справ парламенту Фінляндії Міка Ніікко змушений був пояснювати свій твіт із позицією про Україну й НАТО, що суперечить зовнішньополітичній позиції країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Міка Ніікко входить до фракції правопопулістської партії "Справжні фіни" (Perussuomalaiset).

У своєму Twitter він висловив думку, що президенту Франції Еммануелю Макрону, або "комусь іншому" варто публічно пообіцяти, що Україна не стане членом НАТО, а без того перемовини не будуть мати успіху. 

Твіт Ніікко викликав шквал критики на адресу всієї партії, врешті він видалив його.

У коментарі Yle депутат пояснив, що поважає суверенітет України і використав у пості невдалі формулювання, а насправді хотів сказати, що зараз членство України в НАТО не виглядає реалістичною перспективою.

"Моєю метою не було висловити позицію про те, чи може Україна прагнути членства в НАТО. Україна має повне право вирішувати за себе… Усім відомо, що Україна й НАТО будуть вирішувати питання щодо можливої заявки на членство, ніхто інший у цьому не має права голосу", - сказав він. 

Економічна правда запускає ютуб-канал. Підпишись, щоб не пропустити

Нагадаємо, Фінляндія не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом і заявляє, що має право подати заявку, якщо захоче. Останнім часом у фінському суспільстві зростає підтримка потенційного вступу в НАТО, хоча різні опитування наводять різні цифри. 

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна наразі не планує вступати в НАТО.

Теми: ФінляндіяНАТОУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ДТП з кортежем: поліція встановила особу загиблого

Блінкен: Путін може і не чекати кінця Олімпіади, щоб напасти на Україну

"Це просто огидно": прем’єрка Литви відреагувала на "Терпи, моя красуне" Путіна

фото Поліція провела обшуки у будинку та готелі Ярославського

У російської фігуристки, яка виграла золото, підтвердили допінг

Локдауну через "Омікрон" в Україні не буде – Ляшко

Усі новини...
Фінляндія
Загострення ситуації в Україні може завадити будівництву АЕС у Фінляндії
Президенти Фінляндії і Франції обговорили ситуацію довкола кордонів України
Генсек НАТО обговорив з керівництвом Фінляндії та Швеції російське питання
Останні новини
16:09
Український спортсмен на Олімпіаді влаштував мовчазний протест проти війни Росії з Україною
16:06
Термомодернізація зекономить Україні 2,5% імпорту газу
15:49
Вчені дослідили, скільки вірусу потрібно, щоб заразити людину COVID-19
15:41
Система WebMoney перестала обслуговувати гаманці у російських рублях
15:29
фотоЗнайшли схрон диверсантів, які причетні до вибухів автомобілів військових у 2015 році
15:29
У Ярославського відзвітували, чому він полетів з України
15:26
Україна може втратити власний видобуток газу через підвищення ренти – асоціація
15:14
В Україну йде антициклон, на дорогах найближчої ночі – ожеледиця
15:11
Справа "газу Жеваго": Коболєв повідомив ДБР, що до березня буде за кордоном
15:10
"Червоних ліній не перетнули": Кулеба про "нормандську" зустріч радників у Берліні
Усі новини...