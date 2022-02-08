Ткаченко розкритикував журналістів Reuters, які назвали донецьких бойовиків "сепаратистами"

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко розкритикував міжнародних журналістів, що беруть інтерв’ю у бойовиків на Донбасі і називають їх "сепаратистами".

Джерело: повідомлення Ткаченка

Пряма мова Ткаченка: "Останнім часом серед іноземних ЗМІ з’являється все більше публікацій або інтерв’ю з так званими лідерами так званої республіки, яка визнана українською державою як терористичне угруповання. Інтерв’ю записано в окупованому Донецьку. Останній такий випадок трапився з Reuters – тому вирішив відреагувати…

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…в мене питання не до бойовиків, оцінку діям яких дасть або суд, або трибунал, а до журналістів, які під соусом стандартів давати інформацію усіх сторін – легітимізують тероризм. Разом з тим, даючи злочинцям майданчик для озвучування ідей Кремля…

Гадаю, час вкотре нагадати, що іноземний журналіст має право відвідати тимчасово окуповану територію. Але зробити це він повинен виключно через українські пункти пропуску вздовж лінії розмежування".

Деталі: Ткаченко наголосив, що перетин кордону, чи лінії розмежування в інакший спосіб вважатиметься порушенням закону та "матиме відповідні санкції незалежно від того, журналіст якої країни його вчинив".

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