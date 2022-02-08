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Уряд Польщі схвалив передачу Україні військового обладнання

Вівторок, 8 лютого 2022, 17:26

Уряд Польщі ухвалив рішення про передачу Збройним силам України військового обладнання на безоплатній основі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише польська державна агенція РАР.

"Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безоплатно військове обладнання. Це чергове рішення Ради міністрів щодо передачі обладнання Україні", - йдеться у повідомленні.

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У рішенні зазначається, що передача обладнання не зменшить боєготовність польських військових частин.

"Рішення про передачу військового майна було прийнято в результаті проведеного аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польських збройних сил та підтримки необхідного рівня запасів армії", - заявили в уряді.

Як відомо, Польща цього тижня надішле Україні першу партію військової допомоги для захисту від потенційної агресії з боку РФ.

ВІДЕО ДНЯ

2 лютого уряд Польщі схвалив рішення про надання Україні допомоги зброєю у вигляді протиракетних комплексів та амуніції. 

Теми: Польщазброя
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