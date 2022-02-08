Росія перекидає 6 десантних кораблів із Середземного до Чорного моря

Загін великих десантних кораблів Військово-морського флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли, щоб взяти участь у військово-морських навчаннях у Чорному морі.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Наразі ВДК "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград" перебувають у протоці Дарданелли. Десантні кораблі "Петр Моргунов", "Георгій Побідоносець" та "Оленегорский горняк" пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби.

Раніше загін великих десантних кораблів здійснив захід у пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії на узбережжі Середземного моря, де здійснив поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів, питної води та продовольства.

Деталі: У Міноборони РФ зазначають, що у січні-лютому 2022 року у всіх зонах відповідальності флотів проводиться серія військово-морських навчань під загальним керівництвом головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова.

Наголошується, що основною спрямованістю навчань є "відпрацювання дій сил Військово-морського флоту та Повітряно-космічних сил із захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також щодо протидії військовим загрозам Російської Федерації з морських та океанських напрямків".

Окремі навчання проводяться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані.

Загалом до участі у заходах залучається понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.