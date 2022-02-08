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У парламенті Словаччини депутат облив водою прапор України

Вівторок, 8 лютого 2022, 19:36
У парламенті Словаччини депутат облив водою прапор України
Момент інциденту. Фото: словацька агенція tasr

У парламенті Словаччини депутат від ультраправої партії Андрей Медвецьки вилив на прапор України воду під час засідання.

Про це пише InfoPost, повідомляє "Європейська правда".

Словацькі депутати у вівторок зібрались на позачергове засідання, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду зі США.

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Депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" постійно зривали засідання і не давали виступати представникам провладних партій та влади.

Депутати від ультраправої партії "Народна партія Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини.

Натомість представники партії Свобода та Солідарність (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України.

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Після цього депутат Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Спікер змушений був оголосити перерву у засіданні.

Згідно з недавнім опитуванням, 44% словаків вважають, що НАТО відповідає за зростання напруженості в Україні, і лише 34% вважають, що винна Росія.

Теми: Словаччинапровокації
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