У парламенті Словаччини депутат облив водою прапор України

У парламенті Словаччини депутат від ультраправої партії Андрей Медвецьки вилив на прапор України воду під час засідання.

Про це пише InfoPost, повідомляє "Європейська правда".

Словацькі депутати у вівторок зібрались на позачергове засідання, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду зі США.

Реклама:

Депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" постійно зривали засідання і не давали виступати представникам провладних партій та влади.

Депутати від ультраправої партії "Народна партія Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини.

Натомість представники партії Свобода та Солідарність (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього депутат Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Спікер змушений був оголосити перерву у засіданні.

Згідно з недавнім опитуванням, 44% словаків вважають, що НАТО відповідає за зростання напруженості в Україні, і лише 34% вважають, що винна Росія.