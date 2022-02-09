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Епідемія: в Україні 38 257 випадків Covid, у Києві найбільше нових хворих і смертей 

Середа, 9 лютого 2022, 08:26
Дашборд УП

За добу 8 лютого в Україні підтвердили 38 257 випадків інфікування коронавірусом та 240 смертей від хвороби Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Госпіталізували в цей вівторок 4 385 хворих, одужали 17 063 особи. 

Серед 38,3 тисячі нових хворих – 3 308 дітей і 1 076 медпрацівників.

Якщо напередодні антилідером за поширенням епідемії була Одещина, то тепер це столиця.

Найбільше випадків захворювання за останню добу зафіксували у Києві (3684) та Одеській області (3587), а також у Харківській (2293), Львівській (2161), Дніпропетровській (2111) та Хмельницькій (2093) областях. 

Летальних випадків теж вперше за довгий час найбільше у Києві – 22. Також багато смертей від ускладнень Covid у Львівській (21), Дніпропетровській (19), Запорізькій (18), Сумській (15) та Харківській (14) областях.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердили лабораторно 4 380 047 разів, зафіксували 3 713 348 одужань. Однак померли від хвороби 101 887 жителів країни. 

Щеплено проти коронавірусу 15 499 220 людей: першою дозою вакцини – 15 499 218  людей, двома дозами – 14 840 450 людей, трьома дозами – 493 303 людини.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусКиїввакцинація
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