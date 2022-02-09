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Канцлер Німеччини підтвердив сенаторам США можливість зупинки "Північного потоку-2"

Середа, 9 лютого 2022, 07:45
Канцлер Німеччини підтвердив сенаторам США можливість зупинки Північного потоку-2
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив групу сенаторів США, що суперечливий газопровід "Північний потік-2" не буде запущений, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це заявив лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Макконнелл сказав, що йому та групі його колег дали запевнення під час вечері з Шольцом, який здійснив свою першу поїздку у Вашингтон після того, як змінив Ангелу Меркель.

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"Гарна новина полягає в тому, що він підтвердив те, що президент Байден сказав вчора: якщо вторгнення станеться, "Північний потік-2" не запрацює" - заявив він.

У понеділок Шольц був набагато більш обережним у висловлюваннях щодо того, як далеко він готовий зайти, щоб покарати Росію, якщо напад на Україну буде здійснено.

На спільній пресконференції з Байденом канцлер сказав, що вони "абсолютно єдині" щодо санкцій проти Росії, додавши, що "ми зробимо ті самі кроки, і вони будуть дуже і дуже важкими для Росії".

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Але коли його просили прямо прокоментувати "Північний потік-2", він неодноразово уникав згадки його назви і відмовлявся прямо підтвердити, що підтримає ліквідацію інфраструктури.

Байден, з іншого боку, однозначно пообіцяв закрити газопровід, якщо Москва почне вторгнення в Україну.

Теми: Північний потік-2санкціїНімеччинаСША
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