Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар

Середа, 9 лютого 2022, 09:29
Фото "Кримської солідарності"

У кількох районах окупованого Росією Криму 9 лютого з 4 ранку відбулися обшуки в будинках кримських татар, співробітники ФСБ РФ затримали чотирьох чоловіків.

Джерело: правозахисниця Луфтіє Зудиєва, громадське об'єднання "Кримська солідарність"

Пряма мова Зудиєвої: "З раннього ранку одночасно в кількох районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар. Обшуки почалися в районі 4 години ранку, але повідомити про них родичі змогли пізніше.

Усіх затриманих зараз доставляють на бульвар Франка 13, до УФСБ у Республіці Крим та Севастополі".

Деталі: Османова Ансара Ісмаїловича із села Танкове Бахчисарайського району, Абдулвапова Аметхана Неджиповича із Сімферополя, Сейтосманова Ернеста Казимовича із села Тилове під Севастополем після обшуків відвезли до "кримського" управління ФСБ.

Також був обшук у Мустафаєва Марлена Рамісовича у с. Біла Скала неподалік Білогірська.

Вже о 7-й ранку затриманих забрали ФСБ-шники.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив про відключення мобільного зв'язку на момент проведення слідчих дій у кількох адвокатів Криму. Телефон не був доступний для дзвінків у координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова та кореспондента "Кримської солідарності" Зідана Аджикелямова.

Українська правда
Теми: Кримкримські татариокупаціяправа людини
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Крим
Український суд арештував ще 14 російських літаків за польоти в окупований Крим
Помер ексглава ВР Криму, який підтримав окупацію
"Нам що, з НАТО воювати?" - Путін про повернення Криму Україні
Останні новини
16:44
В Україні тяжкохворим пацієнтам зможуть безоплатно надавати ліки, які ще досліджують
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
Усі новини...