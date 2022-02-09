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В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар

Середа, 9 лютого 2022, 08:29
В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар
Фото "Кримської солідарності"

У кількох районах окупованого Росією Криму 9 лютого з 4 ранку відбулися обшуки в будинках кримських татар, співробітники ФСБ РФ затримали чотирьох чоловіків.

Джерело: правозахисниця Луфтіє Зудиєва, громадське об'єднання "Кримська солідарність"

Пряма мова Зудиєвої: "З раннього ранку одночасно в кількох районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар. Обшуки почалися в районі 4 години ранку, але повідомити про них родичі змогли пізніше.

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Усіх затриманих зараз доставляють на бульвар Франка 13, до УФСБ у Республіці Крим та Севастополі".

Деталі: Османова Ансара Ісмаїловича із села Танкове Бахчисарайського району, Абдулвапова Аметхана Неджиповича із Сімферополя, Сейтосманова Ернеста Казимовича із села Тилове під Севастополем після обшуків відвезли до "кримського" управління ФСБ.

Також був обшук у Мустафаєва Марлена Рамісовича у с. Біла Скала неподалік Білогірська.

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Вже о 7-й ранку затриманих забрали ФСБ-шники.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив про відключення мобільного зв'язку на момент проведення слідчих дій у кількох адвокатів Криму. Телефон не був доступний для дзвінків у координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова та кореспондента "Кримської солідарності" Зідана Аджикелямова.

Українська правда
Теми: Кримкримські татариокупаціяправа людини
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