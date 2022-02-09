Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Олімпіаді перенесли церемонію нагородження через пробу на допінг російської фігуристки

Альона Мазуренко Середа, 9 лютого 2022, 10:48
На Олімпіаді перенесли церемонію нагородження через пробу на допінг російської фігуристки
фото: getty images

Церемонію нагородження команд фігуристів на Олімпіаді-2022 у Пекіні перенесли на невизначений час через допінг-пробу російської спортсменки.

Джерело: Inside The Games з посиланням на МОК та Міжнародний союз ковзанярів

Деталі: Церемонія нагородження мала відбутися 8 лютого о 21:00 за місцевим часом.

Реклама:

За даними видання, причиною затримки вважається ситуація між Олімпійським комітетом Росії (ОКР) та міжнародними антидопінговими органами.

Зазначається, що проблема пов'язана із тестом на допінг російських спортсменів, проведеним перед Пекіном 2022 року.

Пізніше стало відомо, що проблеми виникли через антидопінговий тест 15-річної росіянки Каміли Валієвої.

ВІДЕО ДНЯ

Валієва лідирувала у жіночому одиночному заліку, у короткій програмі і у довільній програмі.

Точна природа проблеми з Валієвою неясна, хоча широко поширені заяви про те, що виявлений препарат був не для підвищення працездатності, а для відпочинку.

Також існує суперечка про те, чи була речовина взята на конкурс чи поза нею.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що за правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу Валієва є захищеною особою.

Оскільки спортсменка не досягла шістнадцятирічного віку і не може бути офіційно ідентифікованою навіть, якщо вона винна у порушенні антидопінгових правил.

У прес-службі спілки ковзанярів повідомили, що "виникла ситуація, яка потребує юридичних консультацій з МОК".

Представник МОК Марк Адамс заявив, що юридична ситуація стала "проблемою".

У Федерації фігурного катання Росії відмовилися давати коментарі. Прессекретар Ольга Єрмоліна заявила, що в РФ "чекатимуть офіційної інформації з цього приводу".

7 лютого спортсмени РФ з фігурного катання виграли золото у командних змаганнях. Друге місце посіла команда зі США, третє – Японія. Українські спортсмени посіли 10 місце.

Команда Росії на Олімпійських іграх виступає під прапором Олімпійського комітету та без супроводу гімну. У 2019 році WADA заборонило Росії брати участь у великих міжнародних змаганнях 4 роки через допінг скандал.

Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспортРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Олімпіада
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі ще не ухвалили – Гутцайт
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: