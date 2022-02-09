На Олімпіаді перенесли церемонію нагородження через пробу на допінг російської фігуристки

Церемонію нагородження команд фігуристів на Олімпіаді-2022 у Пекіні перенесли на невизначений час через допінг-пробу російської спортсменки.

Джерело: Inside The Games з посиланням на МОК та Міжнародний союз ковзанярів

Деталі: Церемонія нагородження мала відбутися 8 лютого о 21:00 за місцевим часом.

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За даними видання, причиною затримки вважається ситуація між Олімпійським комітетом Росії (ОКР) та міжнародними антидопінговими органами.

Зазначається, що проблема пов'язана із тестом на допінг російських спортсменів, проведеним перед Пекіном 2022 року.

Пізніше стало відомо, що проблеми виникли через антидопінговий тест 15-річної росіянки Каміли Валієвої.

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Валієва лідирувала у жіночому одиночному заліку, у короткій програмі і у довільній програмі.

Точна природа проблеми з Валієвою неясна, хоча широко поширені заяви про те, що виявлений препарат був не для підвищення працездатності, а для відпочинку.

Також існує суперечка про те, чи була речовина взята на конкурс чи поза нею.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що за правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу Валієва є захищеною особою.

Оскільки спортсменка не досягла шістнадцятирічного віку і не може бути офіційно ідентифікованою навіть, якщо вона винна у порушенні антидопінгових правил.

У прес-службі спілки ковзанярів повідомили, що "виникла ситуація, яка потребує юридичних консультацій з МОК".

Представник МОК Марк Адамс заявив, що юридична ситуація стала "проблемою".

У Федерації фігурного катання Росії відмовилися давати коментарі. Прессекретар Ольга Єрмоліна заявила, що в РФ "чекатимуть офіційної інформації з цього приводу".

7 лютого спортсмени РФ з фігурного катання виграли золото у командних змаганнях. Друге місце посіла команда зі США, третє – Японія. Українські спортсмени посіли 10 місце.

Команда Росії на Олімпійських іграх виступає під прапором Олімпійського комітету та без супроводу гімну. У 2019 році WADA заборонило Росії брати участь у великих міжнародних змаганнях 4 роки через допінг скандал.

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