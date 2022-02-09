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Біометричні паспорти знову довірили скандальному ЄДАПС: з переплатою від держави і непрозоро

Середа, 9 лютого 2022, 11:37
Біометричні паспорти знову довірили скандальному ЄДАПС: з переплатою від держави і непрозоро

Державний поліграфічний комбінат "Україна" у непрозорий спосіб змінив постачальника матеріалів для біометричних документів: з міжнародної компанії на українську фірму з давніми корупційними зв’язками.

Джерело: матеріал УП "Велика паспортизація. Як "Україна" повертає скандальний ЄДАПС у виробництво біометричних паспортів"

Деталі: У кінці 2021 року компанія "Поллі-Сервіс" почала постачати поліграфкомбінату обкладинки з вмонтованими в них чіпами – заготовки для біометричних паспортів. У цієї компанії також стали закуповувати матеріали і для інших документів.

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За перші 3 місяці "Поллі-Сервіс" отримав від поліграфкомбіната "Україна" замовлень на 503,6 млн гривень.

При цьому державне підприємство без пояснень відмовилось співпрацювати з попереднім постачальником – міжнародною компанією Linxens, яка виготовляла обкладинки з 2015 року.

Незадовго до нових контрактів директоркою комбінату стала Тетяна Бондаренко, пов’язана з новим постачальником. 

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Саме "Поллі-Сервіс" раніше входило до складу консорціуму ЄДАПС, який у 2004-2013 роках монополізував ринок виготовлення документів і був відомий корупційними зв’язками з чиновниками. Наразі компанії колишнього ЄДАПС об’єднались у нову групу – Industrial Innovation Group.

Український "Поллі-Сервіс" продав заготовки на 0,5 євро дорожче, ніж планували іноземці. Таким чином, на тих об’ємах обкладинок, які комбінат вже закупив, набігає близько 28,8 млн гривень переплати.

Крім того, продукція "Поллі-Сервісу" може бути застарілою.

Після зміни постачальника вартість виготовлення паспортів для громадян зросла на 40 гривень. Усунена іноземна компанія також вимагає від держпідприємства компенсувати збитки, оцінивши їх у 1,5 млн євро.

Що було раніше: Навесні 2021 року "Економічна правда" повідомила, що новим керівником державного поліграфкомбінату "Україна" можуть призначити Тетяну Бондаренко, яка є подругою топ-менеджерки колись ЄДАПСу, а тепер Industrial Innovation Group Ірини Обиденко.

Читайте детальніше: "Велика паспортизація. Як "Україна" повертає скандальний ЄДАПС у виробництво біометричних паспортів"

Передісторія: 

  • У 2004-2013 консорціум ЄДАПС монополізував сферу виготовлення документів і голографічних захисних елементів. Лобістом групи компаній виступав колишній народний депутат від Партії Регіонів, згодом – заступник глави Міграційної служби, Василь Грицак.
  • Керував ЄДАПСом бізнесмен Юрій Сидоренко. У 2006 році правоохоронці казали про його корупційні зв’язки і про те, що чоловік переховується за кордоном. Те саме згадували і в 2014. Однак засуджений він так і не був.
  • Водночас, Сидоренко отримав офіційні звинувачення у США. Слідство стверджувало, що Сидоренко разом із племінником у 2005-2010 роках платив хабарі посадовцю зі структури ООН Мауріцио Сициліано. Суд у Штатах зрештою вирішив, що ця справа йому непідсудна.
  • У 2013 році "Сім’я" Януковича, підминаючи всі потоки державних коштів під себе, посунула ЄДАПС. І після Революції гідності всі документи став виробляти державний поліграфкомбінат. 

Українська правда
Теми: ЄДАПСпаспорт
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