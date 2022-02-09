Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: директор ДБР назвав основну версію слідства

Слідчі Державного бюро розслідувань наразі розглядають три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі, де нацгвардієць Атемій Рябчук розстріляв своїх колег.

Джерело: директор Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності

Пряма мова: "Станом на сьогодні опрацьовується декілька версій. Перша, основна, це вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини, друга – вчинення злочину у зв’язку з тим, що підозрюваний страждає на психічне захворювання та перебування у стані афекту.

Третя – вчинення підозрюваним злочину за дорученням інших осіб з метою дискредитації правоохоронних органів, дестабілізації правопорядку в країні тощо".

Деталі: Сухачов повідомив, що слідчі бюро провели 15 оглядів місця події, було визнано та допитано як потерпілих 5 військовослужбовців, які досі перебувають у лікарні. Як представників потерпілих визнано та допитано родичів трьох загиблих, що мешкали в місті Дніпрі.

У справі призначено 24 експертизи, допитано 29 свідків.

Оновлено: Пресслужба ДБР додає, що з метою перевірки третьої версії було надано відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області. Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Рябчуком Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні.