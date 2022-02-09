Кремль не вважає РФ авторитарною державою: "У нас своя політична система"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не згоден зі словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, який назвав РФ та Китай авторитарними державами.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми абсолютно не згодні, по-перше, з оцінкою того, що йдеться про авторитарні режими.

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Ми не думаємо, що Євросоюз має право давати такі оцінки Російській Федерації або Китайській Народній Республіці".

Деталі: За його словами, Росія та КНР "великі суверенні країни зі своєю політичною системою та своєю системою устрою держави".

Пєсков також заявив, що РФ з повагою ставиться до "влаштування інших держав і не втручається у внутрішні справи", тому в РФ розраховують на таку саму повагу до них.

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Таким чином, Пєсков прокоментував попередження Борреля про можливе створення "сильного альянсу двох авторитарних режимів" після того, як Китай підтримав РФ.