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Папа Римський назвав "безумством" можливу війну в Україні

Середа, 9 лютого 2022, 16:16
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні буде "безумством", і висловив надію, що напруженість між Києвом та Москвою можна буде подолати шляхом багатостороннього діалогу.

Джерело: Папа Римський на загальній аудієнції в середу 9 лютого, "Reuters"

Деталі: Голова католицької церкви подякував тим, хто взяв участь у Міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня.

Пряма мова Франциска: "Давайте й надалі благати Бога про мир, щоб напруженість і загрози війни можна було подолати шляхом серйозного діалогу і щоб переговори в "нормандському форматі" могли сприяти цій меті. І не забуваймо: війна – це безумство".

Цьому передувало: 8 лютого голова Української греко-католицької церкви митрополит Святослав (Шевчук) запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. 

За його словами, УГКЦ не раз запрошувала понтифіка – і немає потреби чекати більш сприятливих умов для візиту. На думку лідера католиків східного обряду України, такий візит став би дуже важливим жестом для підтримання миру.

Росія згрупувала війська поблизу України, але заперечує звинувачення Заходу у плануванні нападу на сусідню країну. 

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Олена Рощенко, УП
Теми: війнаПапа Римськийцеркванормандський формат
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