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Папа Римський назвав "безумством" можливу війну в Україні

Середа, 9 лютого 2022, 15:16
Папа Римський назвав безумством можливу війну в Україні
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні буде "безумством", і висловив надію, що напруженість між Києвом та Москвою можна буде подолати шляхом багатостороннього діалогу.

Джерело: Папа Римський на загальній аудієнції в середу 9 лютого, "Reuters"

Деталі: Голова католицької церкви подякував тим, хто взяв участь у Міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня.

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Пряма мова Франциска: "Давайте й надалі благати Бога про мир, щоб напруженість і загрози війни можна було подолати шляхом серйозного діалогу і щоб переговори в "нормандському форматі" могли сприяти цій меті. І не забуваймо: війна – це безумство".

Цьому передувало: 8 лютого голова Української греко-католицької церкви митрополит Святослав (Шевчук) запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. 

За його словами, УГКЦ не раз запрошувала понтифіка – і немає потреби чекати більш сприятливих умов для візиту. На думку лідера католиків східного обряду України, такий візит став би дуже важливим жестом для підтримання миру.

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Олена Рощенко, УП
Теми: війнаПапа Римськийцеркванормандський формат
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