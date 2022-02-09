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У Борисполі приземлився 9-й літак з допомогою США, на борту - 80 тонн боєприпасів

Середа, 9 лютого 2022, 17:01
фото: Twitter Резнікова

До України вдень 9 лютого прибув дев’ятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Дев’ята "пташка" від США і вже другий за сьогодні літак у Борисполі з військовою допомогою від наших партнерів! До Києва прибули понад 80 тонн боєприпасів від США", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, після опівдня 9 лютого прибув літак з військовою допомогою Британії, яким передали спорядження для загонів територіальної оборони.

Восьмий літак із США, що прибув 6 лютого, доставив 86 тонн боєприпасів, приблизно стільки ж - попередній 3 лютого.

Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів прибула до київського аеропорту "Бориспіль" вранці 22 січня.

Теми: СШАУкраїназброяЗбройні сили
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