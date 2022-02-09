У Дії з'являться два нових документи

У додатку державних послуг Дія з’явиться електронне посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності.

Джерело: Повідомлення Мінцифри

Дослівно: "Нововведення сьогодні (9 лютого – ред.) ухвалив уряд під час засідання. Завдяки йому українські ветерани зможуть використовувати електронне посвідчення в Дії як аналог паперового та завжди мати його із собою — у смартфоні.

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Скористатися цифровим посвідченням у застосунку Дія зможуть понад 1 млн ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та людей, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Деталі: В Мінцифри наголосили, що цифрові документи в Дії не зберігаються в застосунку, а підтягуються з реєстрів.

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