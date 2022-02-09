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Олімпіада-2022: Україна показала найкращий за 16 років результат у двійці в санному спорті

Середа, 9 лютого 2022, 17:37
Стахів та Лисецький, фото: НОК

Україна показала найкращий результат за останні 16 років на Зимових Олімпіадах у двійці в санному спорті. Ігор Стахів та Андрій Лисецький посіли 15-е місце у Пекіні.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Змагання у двійках були передостанніми на Олімпіаді-2022. Закриватимуть програму олімпійського турніру з санного спорту команди, у тому числі й збірна України.

Стахів та Лисецький дебютували на Олімпійських іграх. У рейтингу Кубка світу з санного спорту український екіпаж посідав 20-е місце.

На Олімпіаді-2022 змагалися 17 парних екіпажів. Тож, українці мали шанси для того, щоб показати найкращий результат за останні 16 років: востаннє у топ-15 український екіпаж фінішував на Іграх у Турині - Андрій Кісь та Юрій Гайдук посіли 14-е місце.

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Регламент змагань передбачав два заїзди.

У першому український екіпаж показав 14-й результат. У другій спробі українським санкарям не вдалося покращити свій результат.

Медалі:

  1. Тобіас Вендль/Тобіас Арльт (Німеччина);
  2. Тоні Еггерт/Саша Бенекен (Німеччина);
  3. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрія).

Теми: Олімпіадаспорт
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