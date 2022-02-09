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Війська США у Польщі готуються до можливої евакуації американців з України - Reuters

Середа, 9 лютого 2022, 18:23
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Американські війська у Польщі готуються допомагати громадянам США залишати Україну вразі наступу російський військ.

Джерело: Reuters із посиланням на чиновників США

Деталі: На умовах анонімності чиновники заявили, що війська не ввійдуть в Україну для евакуації американських громадян, а за потреби створять тимчасові об’єкти в Польщі.

Водночас представник Білого дому заявив, що США до того не планує масову евакуацію американських громадян з України.

Передісторія: Раніше перша група американських військових, відправлених США для посилення східного флангу НАТО на тлі нарощування російських військ біля кордонів України, прибула до Польщі.

Теми: ПольщаСШАРосія
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