Війська США у Польщі готуються до можливої евакуації американців з України - Reuters
Середа, 9 лютого 2022, 18:23
Американські війська у Польщі готуються допомагати громадянам США залишати Україну вразі наступу російський військ.
Джерело: Reuters із посиланням на чиновників США
Деталі: На умовах анонімності чиновники заявили, що війська не ввійдуть в Україну для евакуації американських громадян, а за потреби створять тимчасові об’єкти в Польщі.
Водночас представник Білого дому заявив, що США до того не планує масову евакуацію американських громадян з України.
Передісторія: Раніше перша група американських військових, відправлених США для посилення східного флангу НАТО на тлі нарощування російських військ біля кордонів України, прибула до Польщі.