Війська США у Польщі готуються до можливої евакуації американців з України - Reuters

Американські війська у Польщі готуються допомагати громадянам США залишати Україну вразі наступу російський військ.

Джерело: Reuters із посиланням на чиновників США

Деталі: На умовах анонімності чиновники заявили, що війська не ввійдуть в Україну для евакуації американських громадян, а за потреби створять тимчасові об’єкти в Польщі.

Водночас представник Білого дому заявив, що США до того не планує масову евакуацію американських громадян з України.

Передісторія: Раніше перша група американських військових, відправлених США для посилення східного флангу НАТО на тлі нарощування російських військ біля кордонів України, прибула до Польщі.