Кулеба прокоментував рішення Угорщини заблокувати приєднання України до кіберцентру при НАТО

В Україні шкодують про рішення Будапешта заблокувати приєднання до кіберцентру при НАТО, оскільки кібербезпека є глобальною проблемою, яка стосується кожної країни

Про це заявив на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Напередодні Нового року у нас була активна телефонна і смс-дипломатія з Петером Сійярто якраз з питання кіберцентру НАТО. Мені дуже прикро, що Угорщина стала єдиною країною, яка не підтримала це рішення. Прикро тому, що насправді це було б вигідно всім нам, тому що кібербезпека стосується кожного", - сказав Кулеба.

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Він зазначив, що станом на зараз немає запитів від угорської сторони на проведення візиту Сійярто до України, але запрошення залишається дійсним.

"У грудні минулого року я запросив всіх міністрів країн ЄС відвідати Україну у січні-лютому. Якщо він вирішить приїхати, я із задоволенням із ним зустрінусь", - додав міністр.

На початку лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

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Правила дозволяють державам НАТО повернутися до розгляду заявки Києва, і не можна виключити, що з огляду на цьогорічні російські кібератаки на Україну інші члени Альянсу переконають Будапешт переглянути свою позицію.

Але оскільки засідання Ради центру, яка ухвалює рішення про розширення складу учасників ухвалюються лише 2 рази на рік, приєднання України до цієї структури навіть за позитивного розвитку подій може статися лише з другого півріччя 2022 року.

Нагадаємо, у січні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт незадоволений ситуацією із правами етнічних угорців в Україні і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень Києва.

Детальніше про роботу центру CCDCOE читайте у статті Кіберудар у відповідь: як Естонія допомагає НАТО у боротьбі з хакерами