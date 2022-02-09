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Кулеба прокоментував слова Макрона про "вирішальні найближчі дні"

Середа, 9 лютого 2022, 18:02
Кулеба прокоментував слова Макрона про вирішальні найближчі дні
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook-сторінка міністра

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не сприймати буквально слова президента Франції Еммануеля Макрона у контексті напруги між Росією і Заходом про те, що найближчі дні можуть бути вирішальними.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на брифінгу 9 лютого.

"Що стосується фрази Еммануеля Макрона про "критичність найближчих днів" - він як досвідчений політик, безумовно, має свої відчуття ситуації після розмови з президентом Путіним і президентом Зеленським. Але зараз не треба категорично прив’язуватися до календаря - днів, тижнів, місяців - треба планово працювати. Нам, нагадаю, обіцяли війну до кінця грудня, потім середини січня, потім до кінця січня, потім на початку лютого - але ми все ще перебуваємо в дипломатичному процесі", - нагадав Дмитро Кулеба.

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На запитання про те, з якими пропозиціями до України приїхав Макрон після розмови у Москві, Кулеба зазначив, що він приїхав з "думками, а не пропозиціями".

"Зараз ми перебуваємо у фазі, коли сторони, спілкуючись одна з одною, намагаються максимально зрозуміти межі допустимих компромісів і кроків, які потрібно зробити, щоб вивести ситуацію з глухого кута…Вчора було обговорення ідей, але це не було обговоренням конкретних пропозицій", - відповів міністр закордонних справ.

Він додав, що хоча у суспільстві поширені припущення про те, що Україну на таких переговорах можуть примушувати до певних поступок, для президента Володимира Зеленського і для глави МЗС "така модель є неприпустимою".

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Дмитро Кулеба запевнив, що у розмові Зеленського й Макрона не піднімали питання відмови України від євроатлантичних прагнень і ніяких "зрад" не сталося.

За його словами, Еммануель Макрон продемонстрував, що добре розібрався у тонкощах роботи Тристоронньої контактної групи. "Це є свідченням того, що він дійсно глибоко познайомився з цією проблематикою і щиро намагається знайти рішення", - додав Дмитро Кулеба.

Теми: Кулеба ДмитроМакронМЗСПутін
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