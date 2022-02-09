ЄС у листі до Кремля запропонував більше переговорів і закликав до деескалації - ЗМІ

Європейський союз готовий продовжити офіційні переговори щодо нарощування російських військ вздовж кордону з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі ЄС на адресу Москви, який цитує Politico.

За даними видання, лист є колективною відповіддю ЄС на нещодавній меморандум, спрямований Росією країнам ЄС. Його підписав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Реклама:

"Ми, як і раніше, серйозно стурбовані поточною ситуацією і твердо віримо, що напруженість і розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації та зупинення нарощування військової могутності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі", - йдеться у листі.

У документі наголошується, що ЄС разом із партнерами по НАТО "готовий продовжити діалог з Росією щодо шляхів зміцнення безпеки для всіх".

У меморандумі особлива увага приділяється переговорам у рамках ОБСЄ з огляду на те, що всі країни ЄС є членами організації, на відміну від НАТО, до якого входить лише 21 країна ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми вважаємо, що ОБСЄ є відповідним форумом для вирішення проблем безпеки всіх зацікавлених сторін на додаток до інших існуючих форматів, включаючи Раду Росія-НАТО", - йдеться у листі.

У недавньому листі Москви, надісланому міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, від країн ЄС вимагали прояснити свою точку зору на кілька міжнародних угод, стверджуючи, що західні союзники вибірково підходять до їхнього виконання.

У відповіді ЄС не уточнювалися конкретні угоди, згадані Лавровим, але йшлося про те, що майбутні переговори "дадуть можливість обговорити цю тему", а також "інші ключові документи, які становлять основу європейської безпеки".

Нагадаємо, ЄС схвалив рішення додати ще п'ять осіб у санкційний список у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України.