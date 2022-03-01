"Краще свічки за упокій": СБУ розвінчує фейки ворога про мобільні мережі

Служба безпеки України розвінчує фейки про дії окупантів щодо мобільних мереж.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що "окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі". Далі – йдуть "поради", як треба правильно обрати мережу.

Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій.

Не піддаємося ворожим фейкам!"