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"Краще свічки за упокій": СБУ розвінчує фейки ворога про мобільні мережі

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 23:08
Краще свічки за упокій: СБУ розвінчує фейки ворога про мобільні мережі
фото СБУ

Служба безпеки України розвінчує фейки про дії окупантів щодо мобільних мереж.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що "окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі". Далі – йдуть "поради", як треба правильно обрати мережу.

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Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій.

Не піддаємося ворожим фейкам!"

Теми: війнаСБУ
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