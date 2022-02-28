"Краще свічки за упокій": СБУ розвінчує фейки ворога про мобільні мережі
Понеділок, 28 лютого 2022, 23:08
Служба безпеки України розвінчує фейки про дії окупантів щодо мобільних мереж.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що "окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі". Далі – йдуть "поради", як треба правильно обрати мережу.
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Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій.
Не піддаємося ворожим фейкам!"