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Українські оператори відключили по країні мобільний зв’язок окупантам

Світлана КізіловаВівторок, 1 березня 2022, 00:37

Українські оператори мобільного зв'язку відключили його окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами.

Джерело: Держспецзв’язку

Деталі: Зазначається, що відтепер мережі українських операторів недоступні для російських телефонних номерів.

Дослівно: "Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.

Позбавившись можливості телефонувати зі своїх номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян. Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача.

Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави і життя українців".

Теми: мобільний зв'язоквійнаРосія
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