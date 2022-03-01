Колони ворога йшли на Миколаїв, але розвернулися – мер

Війська російських окупантів, що рухалися в бік Миколаєва, розвернулися назад, ймовірно перегрупувалися для оточення Херсона.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Одна колона розгорнулася, а одна маневрувала та "закрила" Херсон у кільце. Завтра отримаю підтвердження, детально обговоримо".

Деталі: Відповідаючи на запитання людей, Кім пояснив, чому не розголошує деталі стратегії з оборони Миколаєва. "Не можу відкривати дані та показувати плани військових, але, думаю, що завтра візьмемося за внутрішні плани для Тероборони і добровольців, щоб вони розуміли, на якій потенційно небезпечній ділянці можна бути корисними".