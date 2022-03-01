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Прокурор Міжнародного кримінального суду почав розслідування щодо злочинів Росії

Олена РощінаВівторок, 1 березня 2022, 02:27
Карім Хан, фото з icc-cpi.int

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

Джерело: заяву Хана на сайті Міжнародного кримінального суду (МКС)

Пряма мова: "Минулої п’ятниці я висловив свою дедалі більшу стурбованість подіями, що розгортаються в Україні… Сьогодні я хочу повідомити, що вирішив якомога швидше почати розслідування ситуації в Україні".

Деталі: Карім Хан зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу. 

Але юрисдикція суду вже двічі визнавалася щодо подій в Україні: перша декларація – щодо злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року,. Друга декларація – щодо злочинів, скоєних в Україні з 20 лютого 2014 року.

Пряма мова: "Я ознайомився з висновками Офісу, що випливають із попереднього вивчення ситуації в Україні, та підтвердив, що є достатні підстави для початку розслідування. 

Зокрема, я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні були скоєні як воєнні злочини, так і злочини проти людства стосовно подій, які вже були оцінені під час попередньої експертизи Офісом. 

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Враховуючи розширення конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові ймовірні злочини, що підпадають під юрисдикцію мого офісу, які вчиняються будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України".

Деталі: Головний прокурор МКС доручив своїй команді вивчити всі можливості "збереження доказів". 

Наступним кроком є ​​продовження процесу пошуку та отримання дозволу від Палати попереднього провадження Суду на відкриття розслідування.

Альтернативний шлях, який міг би прискорити розгляд справи, – це передача державою-учасницею МКС ситуації до офісу головного прокурора. 

Хан заначив, що продовжить уважно стежити за подіями в Україн, і закликав надсилати інформацію щодо ситуації на пошту: otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Головна прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала це так: "Велика наша перемога і перший крок до того, що я обіцяла громадянину Путіну вчора"

Нагадаємо Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, зокрема, розслідує воєнні злочини.

У 2014 році Росія окупувала Крим і спровокувала збройний конфлікт на сході України, а через 8 років, 24 лютого 2022 року, почала повномасштабне вторгненння в Україну.

Теми: війнаРосіясуд
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