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ЄС зареєстрував українську заявку на членство

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 03:49

Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це своїй сторінці у twitter пише  представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

"Вручив підписану Президентом України Володимиром Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі Постійному Представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста. Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато",- пише він.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективи членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. Напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її в ЄС. Попри це вона не стала уточнювати, які шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою. Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітку європейську перспективу, але зараз "ми маємо боротися з агресією".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

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Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".

Теми: ЄСУкраїна
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