Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС зареєстрував українську заявку на членство

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 02:49

Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це своїй сторінці у twitter пише  представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

"Вручив підписану Президентом України Володимиром Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі Постійному Представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста. Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато",- пише він.

Реклама:

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективи членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. Напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її в ЄС. Попри це вона не стала уточнювати, які шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою. Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітку європейську перспективу, але зараз "ми маємо боротися з агресією".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".

Теми: ЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: