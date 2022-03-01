Disney призупинив показ своїх фільмів у Росії

Walt Disney Company призупиняє показ своїх фільмів у кінотеатрах Росії.

Джерело: Walt Disney Company

Дослівно: "У зв'язку з неспровокованим вторгненням в Україну та трагічною гуманітарною кризою ми зупиняємо випуск театральних фільмів у Росії, у тому числі майбутнього "Я червонію" від Pixar. Ми ухвалюватимемо майбутні ділові рішення в залежності від розвитку ситуації".

Деталі: Зазначається, що Disney працює над наданням гуманітарної допомоги біженцям.