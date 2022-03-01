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Українські школярі теж вийшли на війну проти Росії – дідосять сайти

Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 03:01
Українські школярі теж вийшли на війну проти Росії – дідосять сайти
Фото pixabay.com

Учні українських шкіл ведуть потужну кібервійну з Росією – беруть участь в організації кібератак на сайти російських органів влади, інфраструктури та пропагандистських ЗМІ.

Джерело: Освіта.ua, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Російські ЗМІ повідомляють: "26 лютого відбулися безпрецедентні за масштабом кібератаки на портал Госуслуги, сайти Кремля, Госдумы, Первого канала, Роскосмоса та Российские железные дороги. Понад 50 DDoS-атак у більш як 1 Тбайт". Какая жалость"

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Деталі: Для інструктування й координації учасників кібератак створено групи в соціальних мережах. Лише в одній з таких груп взаємодіють майже 800 учасників.

 Учасники цієї групи повідомили Освіта.ua, що боротьбу ведуть саме школярі, навіть пʼятикласники. Також вони долучили до роботи своїх батьків, дідусів і бабусь.

Фахівці вважають, що до цієї кіберборотьби може долучитися кожен, адже в мережі розміщено інструкції, доступні для користувачів будь-якого рівня.

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Теми: Росіявійнадітиінтернет
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