У Сумах байкери виготовляють "їжаки" проти техніки російських загарбників
Вівторок, 1 березня 2022, 03:02
У Сумах байкери клубу "Wind Riders" виготовляють "українські їжаки" для оборони міста від російських загарбників.
Джерело: група клубу у Facebook, Суспільне
Деталі: Такі "їжаки" необхідні для протидії техніці російських військових.
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Вантажівки, бензовози, а також колісна броньована техніка, наїжджаючи на такий "їжак", гарантовано пробиває колеса і не може рухатися далі.
Протягом дня 28 лютого у клубі виготовили таких понад 40 штук.