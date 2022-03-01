У Сумах байкери виготовляють "їжаки" проти техніки російських загарбників

У Сумах байкери клубу "Wind Riders" виготовляють "українські їжаки" для оборони міста від російських загарбників.

Джерело: група клубу у Facebook, Суспільне

Деталі: Такі "їжаки" необхідні для протидії техніці російських військових.

Вантажівки, бензовози, а також колісна броньована техніка, наїжджаючи на такий "їжак", гарантовано пробиває колеса і не може рухатися далі.

Протягом дня 28 лютого у клубі виготовили таких понад 40 штук.