За минулу добу ЗСУ збили 5 винищувачів і вертоліт - МОУ

28 лютого Збройні сили збили під час нальотів на Україну 5 російських винищувачі та вертоліт.

Джерело: YouTube Міністерства оборони.

Дослівно: "Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Загалом 28-го лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними це СУ-30 та СУ-35".

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Деталі: Крім того, українські зенітники біля Києва збили крилату ракету та один вертоліт за допомогою зенітних комплексів БУК-М1.

Українські сили, повідомляють у МОУ, не лише оборонялись, але й атакували:

штурмовики СУ-25 протягом доби бомбили колони бронетехніки на Київщині та Житомирщині;

бомбардувальники українських ПС СУ-24 М нанесли 4 бомбові удари по танкових і механізованих колонах на Чернігівщині та поблизу Бердянська;

"Байрактарами" знищили танк та 2 ЗРК "БУК".