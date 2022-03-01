За минулу добу ЗСУ збили 5 винищувачів і вертоліт - МОУ

28 лютого Збройні сили збили під час нальотів на Україну 5 російських винищувачі та вертоліт.

Джерело: YouTube Міністерства оборони.

Дослівно: "Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Загалом 28-го лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними це СУ-30 та СУ-35".

Деталі: Крім того, українські зенітники біля Києва збили крилату ракету та один вертоліт за допомогою зенітних комплексів БУК-М1.

Українські сили, повідомляють у МОУ, не лише оборонялись, але й атакували: