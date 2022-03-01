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За минулу добу ЗСУ збили 5 винищувачів і вертоліт - МОУ

Роман РоманюкВівторок, 1 березня 2022, 04:51

28 лютого Збройні сили збили під час нальотів на Україну 5 російських винищувачі та вертоліт.

Джерело: YouTube Міністерства оборони. 

Дослівно: "Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Загалом 28-го лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними це СУ-30 та СУ-35". 

Деталі: Крім того, українські зенітники біля Києва збили крилату ракету та один вертоліт за допомогою зенітних комплексів БУК-М1.

Українські сили, повідомляють у МОУ, не лише оборонялись, але й атакували:

  • штурмовики СУ-25 протягом доби бомбили колони бронетехніки на Київщині та Житомирщині;
  • бомбардувальники українських ПС СУ-24 М нанесли 4 бомбові удари по танкових і механізованих колонах на Чернігівщині та поблизу Бердянська;
  • "Байрактарами" знищили танк та 2 ЗРК "БУК".

Теми: арміявійнаавіа
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