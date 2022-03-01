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Україна отримає від ЄС 70 бойових літаків

Вівторок, 1 березня 2022, 04:34

Збройні сили України отримають в рамках допомоги від Євросоюзу 70 бойових літаків.

Джерело: Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Дослівно: "Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання".

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Деталі: У відомстві повідомили, що допомога надійде від трьох країн:

  • Болгарія надасть 16 одиниць Міг-29 та 14 штук Су-25;
  • Польща - 28 одиниць Міг-29;
  • Словаччина - 12 штук Міг-29.

Довідково: За даними Wikipedia, на озброєєні ЗСУ станом на 2019 рік було близько 30 одиниць Су-25 та близько 37 Міг-29. 

Міг-29 - радянський винищувач четвертого покоління, призначений у першу чергу для знищення повітряних цілей противника.

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Су-25 - штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій, уражає наземні та надводні цілі, а також повітряні маломаневринні цілі типу гелікоптерів, десантних чи транспортних літаки.

Теми: ЄСвійнаармія
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