Україна отримає від ЄС 70 бойових літаків

Збройні сили України отримають в рамках допомоги від Євросоюзу 70 бойових літаків.

Джерело: Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Дослівно: "Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання".

Реклама:

Деталі: У відомстві повідомили, що допомога надійде від трьох країн:

Болгарія надасть 16 одиниць Міг-29 та 14 штук Су-25;

Польща - 28 одиниць Міг-29;

Словаччина - 12 штук Міг-29.

Довідково: За даними Wikipedia, на озброєєні ЗСУ станом на 2019 рік було близько 30 одиниць Су-25 та близько 37 Міг-29.

Міг-29 - радянський винищувач четвертого покоління, призначений у першу чергу для знищення повітряних цілей противника.

ВІДЕО ДНЯ

Су-25 - штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій, уражає наземні та надводні цілі, а також повітряні маломаневринні цілі типу гелікоптерів, десантних чи транспортних літаки.