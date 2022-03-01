Netflix відмовився транслювати російські канали

Американський стрімінговий сервіс Netflix відмовився транслювати російські федеральні канали.

Джерело: Politico з посиланням на представника Netflix

Деталі: Через зобов’язання в Росії з 1 березня Netflix мав би транслювати 20 російських пропагандистських телеканалів, зокрема "НТВ", "Первый канал", канал РПЦ "Спас" тощо.

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Однак у Netflix заявили, що "з огляду на поточну ситуацію, ми не плануємо додавати ці канали до нашого сервісу".

Нагадаємо:

Netflix довелося б транслювати 20 російських федеральних телевізійних каналів, бо у грудні російський Роскомнадзор додав Netflix до реєстру аудіовізуальних сервісів, оскільки він доступний на російському ринку і кількість його щоденних користувачів сягає більше 100 тисяч.

У Росії Netflix має близько мільйона передплатників.