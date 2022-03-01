Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Netflix відмовився транслювати російські канали

Анастасія КалатурВівторок, 1 березня 2022, 05:39
ФОТО: GETTY

Американський стрімінговий сервіс Netflix відмовився  транслювати російські федеральні канали.

Джерело: Politico з посиланням на представника Netflix

Деталі: Через зобов’язання в Росії з 1 березня Netflix мав би транслювати 20 російських пропагандистських телеканалів, зокрема "НТВ", "Первый канал", канал РПЦ "Спас" тощо.

Однак у Netflix  заявили, що "з огляду на поточну ситуацію, ми не плануємо додавати ці канали до нашого сервісу".

Нагадаємо:

  • Netflix довелося б транслювати 20 російських федеральних телевізійних каналів, бо у грудні російський Роскомнадзор додав Netflix до реєстру аудіовізуальних сервісів, оскільки він доступний на російському ринку і кількість його щоденних користувачів сягає більше 100 тисяч. 
  • У Росії Netflix має близько мільйона передплатників.

Теми: Росія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
Росія
Діти війни
Росія зазнає нищівних руйнувань на всіх фронтах – Резніков
Кадиров визнав перші жертви серед чеченської "гвардії"
Останні новини
18:59
В Росії на мітингах затримали понад 4 тисячі людей
18:51
В умовах воєнного стану: Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки
18:50
відеоНад Харковом збили ворожий винищувач, але летять ще кілька
18:43
Ворог вдарив по Вінниці з Чорного моря, кількість жертв уточнюється - Повітряні сили
18:42
Актор Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені
18:41
У путінській Раді з прав людини заявили про важкі наслідки війни з Україною
18:35
Пропаганда РФ в ділі: окупанти вже знайшли в Україні "бойові" наркотики, чуму і сибірську виразку
18:34
Макрон закликав Путіна припинити військові дії і забезпечити захист ядерних об'єктів України
18:31
Російські війська обстріляли блокпост на Київщині: 5 загиблих
18:27
Новинський: Назвати Путіна злочинцем може тільки суд
Усі новини...