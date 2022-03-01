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Mastercard заблокувала доступ підсанкційним російським банкам

Ольга Глущенко Вівторок, 1 березня 2022, 04:54
Mastercard заблокувала доступ підсанкційним російським банкам
фото: Getty Images

Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам.

Джерело: сайт Mastercard

Дослівно: "Внаслідок санкцій ми заблокували декілька фінансових установ (Росії – ред.) у платіжній системі Mastercard".

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Деталі: У повідомленні зазначається, що Mastercard продовжить роботу з регулюючими органами, щоб повністю дотримуватися зобов'язань щодо дотримання вимог санкційних вимог.

У Mastercard також додають, що вторгнення РФ "стало руйнівним для народу України".

Переліку заблокованих російських установ Mastercard наразі не оприлюднює.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Mastercard попередила російські банки, які потрапили під санкції США, про зупинення їхньої участі в міжнародній платіжній системі.

Повідомлення отримали ВТБ, банк "Откритіє", Совкомбанк, Промсвязьбанк та Новікомбанк.

Призупинення участі банку в платіжній системі означає, що випущені ним та його "дочкою" картки Mastercard та Visa перестануть працювати за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. У Росії картки працюватимуть – це має забезпечити Національна система платіжних карток.

Нагадаємо: Володимир Зеленський звернувся до платіжних систем Visa та Mastercard із закликом відключити Росію від послуг компаній.

Теми: санкціїРосіябанкивійна
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