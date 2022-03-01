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Біля Києва снаряд влучив у пологовий будинок

Вівторок, 1 березня 2022, 05:18

Неподалік від Києва снаряд влучив у пологовий будинок "Адоніс".

Джерело: гендиректор мережі "Адоніс" Віталій Гирін у Facebook

Дослівно: "Всі запитують, що з роддомом. Дякую за підтримку. В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть". 

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Деталі: За словами Гиріна усіх людей встигли евакуюватись із пошкодженої будівлі. 

Цитата: "Головне - не треба зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місці і в безпеці. Це точно".

Довідково: Приватний пологовий будинок мережі "Адоніс" знаходиться в селі Бузова на Житомирській трасі біля Києва. В цьому районі уже кілька днів ідуть дуже запеклі бої, оскільки ворог намагається заблокувати Київ з заходу і південного-заходу.

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Теми: Київвійнамедицина
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