Біля Києва снаряд влучив у пологовий будинок
Вівторок, 1 березня 2022, 05:18
Неподалік від Києва снаряд влучив у пологовий будинок "Адоніс".
Джерело: гендиректор мережі "Адоніс" Віталій Гирін у Facebook.
Дослівно: "Всі запитують, що з роддомом. Дякую за підтримку. В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть".
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Деталі: За словами Гиріна усіх людей встигли евакуюватись із пошкодженої будівлі.
Цитата: "Головне - не треба зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місці і в безпеці. Це точно".
Довідково: Приватний пологовий будинок мережі "Адоніс" знаходиться в селі Бузова на Житомирській трасі біля Києва. В цьому районі уже кілька днів ідуть дуже запеклі бої, оскільки ворог намагається заблокувати Київ з заходу і південного-заходу.
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