NASA шукає можливості обійтися на МКС без Росії

Американське космічне агентство NASA шукає способи, як втримати на орбіті Міжнародну космічну станцію без російської допомоги.

Джерело: Yahoo з посиланням на AFP.

Деталі: Після російського вторгнення в Україну і санкцій Заходу проти РФ, її чиновники почали лякати світ тим, що МКС без російської допомоги впаде.

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Однак у NASA поки не бачать, щоб росіяни перестали виконувати свою частину роботи на станції.

Керівниця програми космічних польотів американського агентства Кеті Лудерс розповіла, що роботи проходять у звичному режимі.

Дослівно: "Ми не отримуємо жодних ознак на робочому рівні, що наші колеги не роблять свою роботу.

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Тим не менш, ми завжди шукаємо, як отримати більшу операційну гнучкість, і наші постачальники вантажів на МКС бачать різні можливості".

За її словами словами, нещодавня американська компанія Northrop Grumman зуміла розвантажити корабель на МКС уже без допомоги росіян, а компанія Ілона Маска SpaceX також шукає нові можливості участі в проекті.

Ще деталі: На МКС у країн роподілені обов’язки. США забезпечує живлення і життєзабезпечення, Росія - відповідає за двигуни і утримання станції на орбіті. До МКС пришвартованого космічний корабель "Прогрес", який періодично піднімає станцію на 400 кілометрів, щоб вона тримала правильну орбіту.

Що було раніше: Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін залякував світ перспективою виходу РФ із проекту по МКС.

На риторичний твіт Рогозіна із питанням "Хто врятує МКС?", Ілон Маск просто в коментарі кинув логотип SpaceX.