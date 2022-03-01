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Армія РФ поставила блокпости на в'їздах у Херсон, але місто не здали — мер

Анастасія Калатур, Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 07:05

На в'їздах до Херсона російська армія встановила блокпости, але місто не здали.

Джерело: мер Херсона Ігор Колихаєв у FB

Деталі: Мер зазначив, що наразі важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі, але наголосив, що  Херсон був і залишається українським і найгірше, що можна зробити зараз -  це почати розвалювати місто зсередини.

Колихаєв закликав зберігати спокій та розсудливість, не виходити надвір під час комендантської години, не вступати ні з ким у агресивні переговори та не провокувати супротивника на конфлікти.

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Теми: ХерсонвійнаРосія
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