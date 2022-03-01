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Армія РФ поставила блокпости на в'їздах у Херсон, але місто не здали – мер

Анастасія Калатур, Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 06:05

На в'їздах до Херсона російська армія встановила блокпости, але місто не здали.

Джерело: мер Херсона Ігор Колихаєв у FB

Пряма мова Колихаєва: "Перший день весни. Херсон, як і раніше, Україна, і це – перша добра новина цього ранку. З ночі мало що змінилося: місто не обстрілювали – і це друге гарне повідомлення".

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Деталі: Мер зазначив, що зараз важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі, але додав, що сьогодні завданням номер один – контролювати роботу магазинів, аптек, транспорту, прибирання сміття.

Колихаєв розповів, що 28 лютого відкрили рахунки для фінансової підтримки міста – і люди з усього світу почали надсилати гроші. У призначенні платежів вони пишуть: "Херсон у серці", "Тримайтеся, рідні", "Російський корабель, йди нах...".

Мер закликав жителів зберігати спокій і розсудливість, не виходити на вулицю під час комендантської години, не вступати ні з ким у агресивні переговори та не провокувати супротивника на конфлікти.

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Теми: ХерсонвійнаРосія
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