Армія РФ поставила блокпости на в'їздах у Херсон, але місто не здали – мер

На в'їздах до Херсона російська армія встановила блокпости, але місто не здали.

Джерело: мер Херсона Ігор Колихаєв у FB

Деталі: Мер зазначив, що наразі важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі, але наголосив, що Херсон був і залишається українським і найгірше, що можна зробити зараз - це почати розвалювати місто зсередини.

Колихаєв закликав зберігати спокій та розсудливість, не виходити надвір під час комендантської години, не вступати ні з ким у агресивні переговори та не провокувати супротивника на конфлікти.