Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти відбирають в українців телефони: що робити

Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 07:30
Фото pixabay.com

Держспецзв’язку заявляє, що російські окупанти, які залишились без зв’язку, почали частіше відбирати телефони в українців – про такі факти треба відразу повідомляти мобільних операторів і блокувати номер.

Джерело: МВС з посиланням на Держспецзв'язку

Дослівно МВС: "Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж. Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.

Позбавившись можливості телефонувати зі своїх номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян".

Деталі: МВС закликало українців, у яких відібрали мобільний представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон.

Це може бути непросто без мобільного, але це можна зробити через сусідів, або стаціонарний телефон.  

У МВС підкреслили, що це дуже важливо, бо від цього залежить безпека нашої держави і життя українців.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Росіявійнамобільний зв'язок
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: Росія направить в Україну ще 1000 найманців — попередні провалилися

відео"Слава Україні!": Джонсон звернувся до українців їхньою мовою

Ілон Маск підтримав Україну

Понад 70% американців підтримують закриття неба над Україною – опитування

Samsung зупинив поставки в Росію

В Італії під арешт потрапили яхти ще двох олігархів Путіна

Усі новини...
Росія
США пояснили, чому не закриватимуть небо над Україною
Армія РФ поставила блокпости на в'їздах у Херсон, але місто не здали — мер
NASA шукає можливості обійтися на МКС без Росії
Останні новини
07:50
Війна пішла не за планом Путіна – Блінкен
07:35
Facebook про блокування соцмережі: Відрізали людей від інформації і спілкування
07:11
ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, подекуди контратакують – Сухопутні війська
07:09
Росіяни десяту добу тримають в заручниках працівників ЧАЕС
07:05
S&P обвалило кредитний рейтинг Білорусі
06:52
The Washington Post видалить імена авторів з Росії через закон про "фейки"
06:44
Міжнародна асоціація боксу відсторонила від поєдинків білорусів і росіян
06:33
На Київщині окупанти обстріляли автомобіль – двоє загиблих, четверо поранених
05:54
ЗМІ: Росія направить в Україну ще 1000 найманців — попередні провалилися
05:43
КоордиНація: в Україні запустили ресурс для пошуку інформації в часи війни
Усі новини...