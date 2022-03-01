Окупанти відбирають в українців телефони: що робити

Держспецзв’язку заявляє, що російські окупанти, які залишились без зв’язку, почали частіше відбирати телефони в українців – про такі факти треба відразу повідомляти мобільних операторів і блокувати номер.

Джерело: МВС з посиланням на Держспецзв'язку

Дослівно МВС: "Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж. Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.

Позбавившись можливості телефонувати зі своїх номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян".

Деталі: МВС закликало українців, у яких відібрали мобільний представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон.

Це може бути непросто без мобільного, але це можна зробити через сусідів, або стаціонарний телефон.

У МВС підкреслили, що це дуже важливо, бо від цього залежить безпека нашої держави і життя українців.