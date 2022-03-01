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США пояснили, чому не закриватимуть небо над Україною

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 06:38
США пояснили, чому не закриватимуть небо над Україною
Джен Псакі, фото Getty Images

У Білому заявили, що введення США безпілотної зони в небі України є "не найкращою ідеєю", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє WSJ.

"Це, по суті, означало б, що американські військові збиватимуть літаки, російські літаки. Це, безумовно, ескалація... Цього не хоче робити президент. Це всі причини, чому це не найкраща ідея" - сказала Псакі.

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Президент Байден заявив, що США не будуть воювати з російськими військами в Україні, хоча американські військові надали зброю, і в суботу заявив, що нададуть до 350 мільйонів доларів додаткової військової допомоги, включаючи "летальну оборонну допомогу".

Депутат Адам Кінзінгер повторив своє бажання створити заборонену для польотів зону над Україною, хоча він визнав, що це навряд чи станеться.

"Я не думаю, що це надто пізно. Але я думаю, що з кожним днем ​​ви знаєте все більше об’єктів [ракет "земля-повітря]", які переміщуються росіянами, так, це стає все складніше" - зазначив він.

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Інші законодавці, такі як сенатор Марко Рубіо відхилили цю ідею.

"Я думаю, що люди повинні зрозуміти, що це означає. Це означає готовність збивати російські літаки, а це означало б Третю світову війну проти НАТО і Сполучених Штатів. Я думаю, що люди повинні розуміти, що це таке. Коли ви говорите це, ви говорите про це" – заявив він.

Теми: СШАУкраїнаРосіявійна
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