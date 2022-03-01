Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Bayraktar знищив танк і два російські "Буки"

Анастасія КалатурВівторок, 1 березня 2022, 07:59
ФОТО: GETTY

За добу 28 лютого Bayraktar вразив три цілі росіян - танк і два зенітні ракетні комплекси "Бук".

Джерело: Міноборони України у FB

Дослівно: "Вчергове відзначаємо ювелірну роботу екіпажів Bayraktar TB2. Цього разу – три цілі – танк противника і два зенітних ракетних комплекси "Бук" окупантів".

Деталі: Під час   авіанальоту окупантів на Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі збили два російські літаки.

Зенітні ракетні дивізіони С-300 уразили ще три літаки окупантів.

За попередніми даними, збиті літаки - це Су-30 та Су-35.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс "Бук М-1" збив крилату ракету та вертоліт ворога.

Українські штурмовики Су-25 працювали ланками та парами і завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.

Су-24м Повітряних Сил завдали щонайменше чотири бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні із паливом на Чернігівщині та поблизу Бердянська.

Теми: війнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Ворог перейшов до відкритого терору, але курс незмінний - на@уй

Глава Миколаївщини заявив про 3 збиті вертольоти ворога. ВМС плюсують ще один

З Росії до США вилетів президентський літак: хто на борту

ОновленоСБУ під час затримання застрелила українського переговорника в Гомелі – джерела

Росіяни порушили домовленості про "зелений коридор" з Маріуполя, евакуація переноситься

Впевнений, що скоро скажемо людям: "Повертайтеся, загрози немає" – Зеленський

Усі новини...
війна
Діти війни
Росія зазнає нищівних руйнувань на всіх фронтах – Резніков
Окупанти бомбили площу Свободи і центр Харкова
Останні новини
15:25
Приватбанк продовжив дію всіх карток на пів року
15:23
Путін погрожує, що якщо Україна "продовжить так поводитися", то втратить державність
15:02
"Зеленський молодець, а Путіну пізд*ц!": на мітингу в Херсоні нова кричалка
15:02
Британські журналісти потрапили під обстріл під Києвом, один отримав поранення
14:50
оновленоНа Київщині окупанти обстріляли автомобіль – двоє загиблих, четверо поранених
14:40
Київський центр крові не приймає донорів до 9 березня
14:37
Італія заарештувала вілли російських олігархів Усманова та Соловйова – ЗМІ
14:35
Втрати росіян складають вже понад 10 тисяч людей — Арестович
14:30
Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі
14:26
Данілов: Ворог перейшов до відкритого терору, але курс незмінний - на@уй
Усі новини...