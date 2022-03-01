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Bayraktar знищив танк і два російські "Буки"

Анастасія КалатурВівторок, 1 березня 2022, 06:59
Bayraktar знищив танк і два російські Буки
ФОТО: GETTY

За добу 28 лютого Bayraktar вразив три цілі росіян - танк і два зенітні ракетні комплекси "Бук".

Джерело: Міноборони України у FB

Дослівно: "Вчергове відзначаємо ювелірну роботу екіпажів Bayraktar TB2. Цього разу – три цілі – танк противника і два зенітних ракетних комплекси "Бук" окупантів".

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Деталі: Під час   авіанальоту окупантів на Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі збили два російські літаки.

Зенітні ракетні дивізіони С-300 уразили ще три літаки окупантів.

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За попередніми даними, збиті літаки - це Су-30 та Су-35.

Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс "Бук М-1" збив крилату ракету та вертоліт ворога.

Українські штурмовики Су-25 працювали ланками та парами і завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.

Су-24м Повітряних Сил завдали щонайменше чотири бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні із паливом на Чернігівщині та поблизу Бердянська.

Теми: війнаРосія
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