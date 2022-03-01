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Українці будуть з інтернетом і мобільним зв’язком – Держспецзв’язку

Вівторок, 1 березня 2022, 08:15
Фото pixabay.com

Держспецзв’язку контактує з українськими операторами мобільного зв’язку, щоб українці мали доступ до дзвінків та інтернету, ворогу відключити український сигнал буде непросто.

Джерело: МВС з посиланням на Державну службу спецзв'язку та захисту інформації

Дослівно МВС: "Держспецзв’язку на постійному контакті з українськими операторами мобільного зв’язку та слідкує за тим, щоб українці могли отримати доступ до дзвінків та інтернету.

Від аварій, дій диверсантів чи пошкодження обладнання ворожим вогнем ніхто не застрахований.

Однак оператори разом із представниками органів державної влади забезпечують оперативне відновлення пошкодженої техніки та відновлення доступу громадян до мереж".

Деталі: В Держспецзв’язку також розвіяли кілька фейків, які ширяться соцмережами:

  • про те, що російські окупанти планують заглушити український мобільний зв’язок та інтернет і замінити його своїм сигналом значно більшої потужності, до якого приєднаються телефони українських користувачів.

Держспецзв’язку каже, що ворог може відключити український зв’язок на захоплених територіях, якщо відключить чи зруйнує базові станції.

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А от щоб транслювати на українську територію свій сигнал, йому потрібен достатньо сильний передавач, завдяки якому можна забезпечити покриття сигналом на кількадесят кілометрів.

Але замінити сигнал українських операторів на всій території на ворожий сигнал неможливо. Крім того, якщо телефон "захоче" приєднатися до ворожої мережі, то одразу надійде повідомлення про роумінг.

Держспецзв’язку також гарантує, що планових відключень українців від мобільного зв’язку не буде.

  • наші військові не можуть втратити зв'язок через такі дії агресора, оскільки вони та керівництво держави користуються спеціальним захищеним зв’язком гарантованої стійкості. Їхнє спілкування захищене, ці розмови ніхто не прослухає завдяки засобами криптографічного шифрування та технічного захисту інформації.

Водночас у МВС наголосили, що доки триває війна, українцям варто подбати про резервні канали комунікації. Це може бути стаціонарний телефон, оптиковолоконне підключення до мережі інтернет та рація – якщо йдеться про підтримання контактів із сусідами.

Теми: Українавійнамобільний зв'язокінтернет
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