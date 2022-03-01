Окупанти бомбили площу Свободи і центр Харкова, влучили в ОДА

Російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.

Джерело: відео вибухів, Telegram

Деталі: На відео видно, як великий вибух стається на найбільшій площі Харкова, недалеко від будівлі обласної адміністрації.

В момент вибуху на перехресті перебуває багато авто і людей.

За попередніми даними, по Харкову був нанесений авіаудар. Швидше за все ракет було кілька, одна впала на площі, а принаймні одна влучила в будівлю ОДА. Всередині є постраждалі.

Харківська ОДА після російської ракети pic.twitter.com/DxPG3U8W9L — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022

Удар по майдану Свободи — відео зсередини обладміністрації.



Помогите забрать раненых pic.twitter.com/rKjFbEErSG — Спутник News АТО (@SputnikATO) March 1, 2022

В наслідок вибуху на площі утворилась величезна воронка. Інформації про жертв поки немає.