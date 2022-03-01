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Окупанти бомбили площу Свободи і центр Харкова, влучили в ОДА

Вівторок, 1 березня 2022, 08:44

Російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.

Джерело: відео вибухів, Telegram

Деталі: На відео видно, як великий вибух стається на найбільшій площі Харкова, недалеко від будівлі обласної адміністрації.

В момент вибуху на перехресті перебуває багато авто і людей.

За попередніми даними, по Харкову був нанесений авіаудар. Швидше за все ракет було кілька, одна впала на площі, а принаймні одна влучила в будівлю ОДА. Всередині є постраждалі.

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В наслідок вибуху на площі утворилась величезна воронка. Інформації про жертв поки немає.

Теми: Харківвійна
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