Окупанти бомбили площу Свободи і центр Харкова, влучили в ОДА
Російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.
Джерело: відео вибухів, Telegram
Деталі: На відео видно, як великий вибух стається на найбільшій площі Харкова, недалеко від будівлі обласної адміністрації.
В момент вибуху на перехресті перебуває багато авто і людей.
За попередніми даними, по Харкову був нанесений авіаудар. Швидше за все ракет було кілька, одна впала на площі, а принаймні одна влучила в будівлю ОДА. Всередині є постраждалі.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Харківська ОДА після російської ракети pic.twitter.com/DxPG3U8W9L— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
Удар по майдану Свободи — відео зсередини обладміністрації.— Спутник News АТО (@SputnikATO) March 1, 2022
Помогите забрать раненых pic.twitter.com/rKjFbEErSG
В наслідок вибуху на площі утворилась величезна воронка. Інформації про жертв поки немає.