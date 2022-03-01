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Світоліна відмовилася грати проти спортсменок — представниць Росії чи Білорусі

Анастасія КалатурВівторок, 1 березня 2022, 08:59
Світоліна відмовилася грати проти спортсменок — представниць Росії чи Білорусі
ФОТО: GETTY

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме проти спортсменок із Росії чи Білорусі – лише у випадку, якщо вони виступатимуть як нейтральні атлети, тобто без демонстрації національних символів, кольорів, прапорів чи гімну.

Джерело: Світоліна в Twitter,  Sport.ua,  Suspilne

Дослівно: "Нинішня ситуація потребує чіткої позиції від наших організацій – ATP, WTA та ITF. Тому ми, українські гравці, попросили, щоб вони дотримувалися рекомендацій МОК і допускали російських та білоруських спортсменів лише як нейтральних атлетів, без демонстрації національних символів, кольорів, прапорів чи гімну.

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Відповідно, хочу оголосити, що завтра не гратиму в Монтерреї (де у першому раунді змагань за жеребкуванням потрапила на росіянку Анастасію Потапову – ред.). Також не гратиму жодного іншого матчу проти російських чи білоруських тенісисток, поки наші організації не підуть на цей крок".

Деталі: Водночас Світоліна зазначила, що не звинувачує російських спортсменів і хоче віддати належне всім гравцям, особливо російським та білоруським, які виступили проти війни.

Теми: спортРосіяБілорусь
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