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МЗС чекає створення трибуналу над РФ, як над нацистами

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 09:05

В МЗС України сподіваються, що у майбутньому керівництво РФ постане перед міжнародним процесом на зразок Нюрнберзького за злочини під час війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це в МЗС заявили після рішення Міжнародного кримінального суду почати офіційне розслідування щодо ситуації в Україні. 

МЗС зазначає, що події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують вчинятися воєнні злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. 

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"Не зважаючи на те, що Україна не є стороною Римського Статуту, наша держава визнала його юрисдикцію ad hoc на підставі заяв, поданих раніше. Так, Україна подала дві заяви до Міжнародного Кримінального Суду. Перша стосувалась подій, які мали місце в Україні у період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, а друга заява стосувалась продовження скоєних злочинів в період з 20 лютого 2014 року. Аналіз цих двох заяв дав Офісу Прокурора усі підстави стверджувати про вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним Кримінальним Судом та відповість за кожний вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття", - заявили в МЗС України. 

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що розпочне розслідування ймовірних воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. З поданням щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією і Білоруссю в Україні до Міжнародного суду звернулася Литва.

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У перший же день вторгнення до України Карім Хан оголосив, що Гаага планує вивчити воєнні злочини РФ під час вторгнення до України.

Одночасно Україна подала позов до Суду ООН, також розташованого в Гаазі. Деталі у статті В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

Теми: МЗС
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