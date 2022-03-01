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Лукашенко розповів, як Путін виправдовував атаку на Україну з Білорусі

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 10:23
Лукашенко розповів, як Путін виправдовував атаку на Україну з Білорусі
Лукашенко і Путін, Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якби російські війська не атакували Україну з території Білорусі, українські ракети "прилетіли б у Гомель та Мозир".

Джерело: Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки та керівництвом Ради міністрів, пише БЕЛТА

Деталі: За його словами, о 5 ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін поінформував його про те, що угруповання російських військ у Білорусі атакуватиме Україну.

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Нібито перед прийняттям такого рішення білоруська розвідка та росіяни виявили на території України в безпосередній близькості від білоруського кордону кілька зенітних та ракетних дивізіонів, які "приготувалися для удару по російських військах у районах зосередження на білоруській території".

За словами Лукашенка, одночасно з оголошенням рішення про проведення військової операції Росією було завдано попереджувального удару по цих важких озброєннях.

"Якби цього не зробили, ці ракети прилетіли б у Гомель і Мозир", - вважає самопроголошений президент.

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Теми: ЛукашенкоРосіявійнаБілорусь
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