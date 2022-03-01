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Артобстріл Харківської ОДА: під завалами - люди, наразі дістали шістьох

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 11:18

Внаслідок артилерійського обстрілу центру Харкова частково зруйнована будівля облдержадміністрації, рятувальники продовжують діставати людей з під завалів.

Джерело: оновлені дані від ДСНС

Деталі: Внаслідок артобстрілу в центрі Харкова частково зруйнована будівля ОДА.

Зруйнована сходова клітина. Під завалами перебувають люди.

Щонайменше рятувальники вилучили шістьох, близько 20 — поранені.

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Теми: війнаХарків
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