Артобстріл Харківської ОДА: під завалами - люди, наразі дістали шістьох

Внаслідок артилерійського обстрілу центру Харкова частково зруйнована будівля облдержадміністрації, рятувальники продовжують діставати людей з під завалів.

Джерело: оновлені дані від ДСНС

Деталі: Внаслідок артобстрілу в центрі Харкова частково зруйнована будівля ОДА.

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"Під завалами знаходяться люди. Рятувальники дістали 6 чоловік, близько 20 чоловік поранені".



Речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Наслідки обстрілу площі Свободи в Харкові, де розташована будівля ОДА. pic.twitter.com/mPzGCllFIY