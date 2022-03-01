Артобстріл Харківської ОДА: під завалами - люди, наразі дістали шістьох
Вівторок, 1 березня 2022, 11:18
Внаслідок артилерійського обстрілу центру Харкова частково зруйнована будівля облдержадміністрації, рятувальники продовжують діставати людей з під завалів.
Джерело: оновлені дані від ДСНС
Деталі: Внаслідок артобстрілу в центрі Харкова частково зруйнована будівля ОДА.
"Під завалами знаходяться люди. Рятувальники дістали 6 чоловік, близько 20 чоловік поранені".— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
Речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Наслідки обстрілу площі Свободи в Харкові, де розташована будівля ОДА. pic.twitter.com/mPzGCllFIY
Зруйнована сходова клітина. Під завалами перебувають люди.
Щонайменше рятувальники вилучили шістьох, близько 20 — поранені.
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