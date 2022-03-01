Казахстан пропонує бути посередником у переговорах України та РФ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував Україні та Росії посередництво у переговорах у разі потреби.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми закликаємо обидві держави до знаходження спільної мови за столом переговорів, до досягнення домовленості та згоди, іншого шляху немає, поганий мир кращий за добру сварку.

Казахстан зі свого боку готовий надати всіляке сприяння, включаючи посередницькі послуги, якщо вони, звісно, ​​знадобляться".

Деталі: Президент Казахстану також доручив уряду країни підготувати економіку для відбиття санкційних викликів.

За його словами, Росія напала на Україну, тому що "Мінські угоди залишились на папері".