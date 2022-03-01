Казахстан пропонує бути посередником у переговорах України та РФ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував Україні та Росії посередництво у переговорах у разі потреби.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми закликаємо обидві держави до знаходження спільної мови за столом переговорів, до досягнення домовленості та згоди, іншого шляху немає, поганий мир кращий за добру сварку.

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Казахстан зі свого боку готовий надати всіляке сприяння, включаючи посередницькі послуги, якщо вони, звісно, ​​знадобляться".

Деталі: Президент Казахстану також доручив уряду країни підготувати економіку для відбиття санкційних викликів.

За його словами, Росія напала на Україну, тому що "Мінські угоди залишились на папері".