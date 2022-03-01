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Шойгу виправдовує війну проти України захистом Росії

Альона Мазуренко Вівторок, 1 березня 2022, 11:21
Шойгу виправдовує війну проти України захистом Росії

Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що головним завданням війни Росії проти України є захист РФ від військової загрози з боку заходу.

Джерело: підконтрольні Кремлю видання ТАСС та "РІА Новини"

Дослівно: "Російська армія продовжить спеціальну військову операцію в Україні аж до досягнення поставленої мети.

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Захист Росії від військової загрози із боку Заходу є головним завданням спеціальної операції в Україні".

Деталі: За словами Шойгу, армія РФ не "окупує українську територію, а вживає всіх заходів для збереження життя та безпеки мирних жителів".

За його словами, удари "завдаються лише по військових об'єктах та виключно з високоточної зброї".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Окупанти 28 лютого та 1 березня обстріляли житлові райони Харкова. 
  • 1 березня вороги вдарили ракетою у будівлю Харківської ОДА. У Харкові десятки загиблих та поранених.
  • В МЗС України сподіваються, що у майбутньому керівництво РФ постане перед міжнародним процесом на зразок Нюрнберзького за злочини під час війни в Україні.
  • Станом на 6 ранку 1 березня ворог втратив уже понад 5,7 тисячі солдатів, понад 800 бойових машин, майже 200 танків та багато іншої техніки, 200 російских військових – у полоні.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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