Шойгу виправдовує війну проти України захистом Росії

Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що головним завданням війни Росії проти України є захист РФ від військової загрози з боку заходу.

Джерело: підконтрольні Кремлю видання ТАСС та "РІА Новини"

Дослівно: "Російська армія продовжить спеціальну військову операцію в Україні аж до досягнення поставленої мети.

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Захист Росії від військової загрози із боку Заходу є головним завданням спеціальної операції в Україні".

Деталі: За словами Шойгу, армія РФ не "окупує українську територію, а вживає всіх заходів для збереження життя та безпеки мирних жителів".

За його словами, удари "завдаються лише по військових об'єктах та виключно з високоточної зброї".

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