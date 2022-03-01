Шойгу виправдовує війну проти України захистом Росії
Вівторок, 1 березня 2022, 11:21
Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що головним завданням війни Росії проти України є захист РФ від військової загрози з боку заходу.
Джерело: підконтрольні Кремлю видання ТАСС та "РІА Новини"
Дослівно: "Російська армія продовжить спеціальну військову операцію в Україні аж до досягнення поставленої мети.
Реклама:
Захист Росії від військової загрози із боку Заходу є головним завданням спеціальної операції в Україні".
Деталі: За словами Шойгу, армія РФ не "окупує українську територію, а вживає всіх заходів для збереження життя та безпеки мирних жителів".
За його словами, удари "завдаються лише по військових об'єктах та виключно з високоточної зброї".
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Окупанти 28 лютого та 1 березня обстріляли житлові райони Харкова.
- 1 березня вороги вдарили ракетою у будівлю Харківської ОДА. У Харкові десятки загиблих та поранених.
- В МЗС України сподіваються, що у майбутньому керівництво РФ постане перед міжнародним процесом на зразок Нюрнберзького за злочини під час війни в Україні.
- Станом на 6 ранку 1 березня ворог втратив уже понад 5,7 тисячі солдатів, понад 800 бойових машин, майже 200 танків та багато іншої техніки, 200 російских військових – у полоні.