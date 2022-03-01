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Шойгу виправдовує війну проти України захистом Росії

Мазуренко Альона Вівторок, 1 березня 2022, 12:21

Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що головним завданням війни Росії проти України є захист РФ від військової загрози з боку заходу.

Джерело: підконтрольні Кремлю видання ТАСС та "РІА Новини"

Дослівно: "Російська армія продовжить спеціальну військову операцію в Україні аж до досягнення поставленої мети.

Захист Росії від військової загрози із боку Заходу є головним завданням спеціальної операції в Україні".

Деталі: За словами Шойгу, армія РФ не "окупує українську територію, а вживає всіх заходів для збереження життя та безпеки мирних жителів".

За його словами, удари "завдаються лише по військових об'єктах та виключно з високоточної зброї".

Передісторія: 

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Теми: РосіяУкраїнавійна
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